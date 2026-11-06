В Омске прописали, кто заменит мэра в случае отставки

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Сегодня, 6 ноября, в Омском горсовете прошли публичные слушания по изменениям в устав города. Большинство поправок касались приведения главного городского документа в соответствие с федеральным законодательством.

Как пояснил консультант правового управления Омского горсовета Станислав Вайнштейн, часть поправок уточняет порядок вступления мэра в должность: градоначальник вступает в должность в торжественной обстановке не позднее 15-го дня после избрания Омским городским советом.

Другие изменения касаются временного исполнения обязанностей мэра. Если глава города уходит на больничный, в отпуск или уезжает в командировку, полномочия осуществляет первый заместитель мэра. Иначе обстоит дело при досрочной отставке мэра или заключении его под стражу: в этом случае губернатор в течение 10 дней назначает врио. Исполняющий обязанности руководит городом до избрания нового мэра Омским городским советом.