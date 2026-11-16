Фото: Макс-канал Сергея Шелеста

Действующий руководитель администрации города Сергей Шелест не подал пакет документов для участия в предстоящих выборах. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Омска», ссылаясь на собственный источник.

Срок приема заявлений от претендентов истекает уже через сутки, однако в региональное правительство бумага от градоначальника не поступала.

По данным канала, основным кандидатом на этот пост рассматривается первый заместитель мэра Евгений Фомин. Напомним, что он занимает указанную должность с 2018 года, а впервые его назначила на этот пост Оксана Фадина.