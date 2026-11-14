Долматов сохранил статусный пост в «Единой России»

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В Омском районе подвели итоги выборов секретаря местного отделения партии «Единая Россия» – должность осталась за руководителем муниципалитета Геннадием Долматовым.

Он поблагодарил однопартийцев за поддержку и перечислил проекты, реализованные за годы его руководства отделением. Среди них – ремонт домов культуры в Богословке и Покровке по линии «Культуры малой Родины». Кроме того, в рамках «Памяти героев» привели в порядок мемориалы и воинские захоронения.

Отдельно глава района указал на обновление Богословской школы: там появились цифровые лаборатории и занятия по робототехнике. Эти изменения стали частью партийного проекта «Новая школа».

– Многое уже сделано, но впереди еще большой объем работы. Решение социальных вопросов и создание комфортной среды для жителей остается одной из главных задач, которые продолжит решать местное отделение партии. Ключевыми инструментами для этого станут национальные и партийные проекты, – заявил Геннадий Долматов.

Местным отделением «Единой России» глава Омского района руководит с начала 2021 года.

Ранее стало известно, что губернатор Виталий Хоценко избран на должность председателя регионального отделения «ЕР». Мэр Омска Сергей Шелест продолжит руководить городской структурой единороссов.