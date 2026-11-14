Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
Единая Россия
Политика

Долматов сохранил статусный пост в «Единой России»

omskinform.ru
ЛШ
Лев Шишкин
·Политика·Лев Шишкин

Долматов сохранил статусный пост в «Единой России»

Итоги партийных выборов в местном отделении «Единой России» подвели 14 ноября.
Геннадий Долматов

В Омском районе подвели итоги выборов секретаря местного отделения партии «Единая Россия» – должность осталась за руководителем муниципалитета Геннадием Долматовым.

Он поблагодарил однопартийцев за поддержку и перечислил проекты, реализованные за годы его руководства отделением. Среди них – ремонт домов культуры в Богословке и Покровке по линии «Культуры малой Родины». Кроме того, в рамках «Памяти героев» привели в порядок мемориалы и воинские захоронения.

Отдельно глава района указал на обновление Богословской школы: там появились цифровые лаборатории и занятия по робототехнике. Эти изменения стали частью партийного проекта «Новая школа».

– Многое уже сделано, но впереди еще большой объем работы. Решение социальных вопросов и создание комфортной среды для жителей остается одной из главных задач, которые продолжит решать местное отделение партии. Ключевыми инструментами для этого станут национальные и партийные проекты, – заявил Геннадий Долматов.

Местным отделением «Единой России» глава Омского района руководит с начала 2021 года.

Ранее стало известно, что губернатор Виталий Хоценко избран на должность председателя регионального отделения «ЕР». Мэр Омска Сергей Шелест продолжит руководить городской структурой единороссов.

Читайте также

·Политика·Лев Шишкин

Долматов сохранил статусный пост в «Единой России»

Итоги партийных выборов в местном отделении «Единой России» подвели 14 ноября.
Геннадий Долматов

В Омском районе подвели итоги выборов секретаря местного отделения партии «Единая Россия» – должность осталась за руководителем муниципалитета Геннадием Долматовым.

Он поблагодарил однопартийцев за поддержку и перечислил проекты, реализованные за годы его руководства отделением. Среди них – ремонт домов культуры в Богословке и Покровке по линии «Культуры малой Родины». Кроме того, в рамках «Памяти героев» привели в порядок мемориалы и воинские захоронения.

Отдельно глава района указал на обновление Богословской школы: там появились цифровые лаборатории и занятия по робототехнике. Эти изменения стали частью партийного проекта «Новая школа».

– Многое уже сделано, но впереди еще большой объем работы. Решение социальных вопросов и создание комфортной среды для жителей остается одной из главных задач, которые продолжит решать местное отделение партии. Ключевыми инструментами для этого станут национальные и партийные проекты, – заявил Геннадий Долматов.

Местным отделением «Единой России» глава Омского района руководит с начала 2021 года.

Ранее стало известно, что губернатор Виталий Хоценко избран на должность председателя регионального отделения «ЕР». Мэр Омска Сергей Шелест продолжит руководить городской структурой единороссов.

Больше по тегу - #Единая Россия
Рубрика - Политика