Отберет губернатор: в Омске завершается прием предложений по кандидатам в мэры

Omskinform.ru

Во вторник, 17 ноября, в Омске завершится подача предложений о кандидатах на пост главы города. В нынешнем году градоначальника выберут по иной схеме: список претендентов депутатам горсовета будет представлять губернатор Омской области.

Правом выдвигать кандидатов наделены политические партии, имеющие представительство в Госдуме и Заксобрании региона. Аналогичная возможность предусмотрена для Общественной палаты Омской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. От каждой организации допускается не больше двух кандидатур. Документы принимают в аппарате губернатора и правительства Омской области по адресу: Красный Путь, 1.

Ключевое новшество процедуры состоит в том, что претенденты лишены права самостоятельно подавать документы на конкурс. Прежде отбор кандидатов проводила специальная комиссия, а окончательное решение оставалось за депутатами.

Сейчас поступившие предложения изучит губернатор, после чего проведет отбор и представит народным избранникам как минимум двух кандидатов. Из этого списка городской совет путем голосования определит нового мэра.

Напомним, что полномочия действующего главы Омска Сергея Шелеста истекают в январе 2027 года: он был избран в декабре 2021-го и официально вступил в должность 12 января 2022-го.