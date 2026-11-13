«Бензин по талонам»: В Омской области запустили фейк о топливном коллапсе

Omskinform.ru

Омичей вновь пытаются запутать с помощью фальшивого обращения губернатора Виталия Хоценко. В распространяемом видео глава региона якобы предупреждает о дефиците топлива.

- Уважаемые земляки, ситуация с топливным обеспечением после атаки на нефтеперерабатывающий завод складывается непростая, повреждены ключевые мощности переработки и дефицит бензина почувствуют не только в нашем регионе, но и в соседних субъектах и других городах страны, чтобы не допустить коллапса и обеспечить в 1 очередь экстренные службы. Общественный транспорт и аграриев мы вынуждены перевести на меры: в ближайшее время в регионе будет введена система отпуска топлива по талонам. Прошу отнестись к этому с пониманием, – говорится в видео.

Губернатор также отметил, что быстро восстановить все не получится. По его словам, областной бюджет сильно истощен из-за постоянных кризисов, а свободных денег на капитальный ремонт и замену дорогостоящего оборудования у региона сейчас нет. За помощью область обратилась в федеральный центр, однако решение проблемы может затянуться, поэтому экономить придется еще не одну неделю.

В региональном правительстве заявили, что сведения о топливном дефиците не соответствуют действительности. Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева назвала видео фейковым.

– Данное видео является фальшивкой. Подобных заявлений губернатор Омской области Виталий Хоценко не делал. Просим жителей доверять только официальным источникам информации, – заявила пресс-секретарь.

Напомним, ранее в Омске запускали фейк о списании банковских накоплений на благо СВО.