Омская область вошла в топ регионов с самым дешевым бензином

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Омская область расположилась на второй строчке рейтинга российских регионов с самыми низкими ценами на топливо, составленного информагентством inkazan.ru по данным Росстата на 26 октября.

Изучив стоимость горючего во всех субъектах страны, авторы рейтинга выяснили, что лидером по средней цене по всем маркам бензина оказалась Курганская область с показателем 65,54 рубля за литр, Омская область с результатом 66,1 рубля заняла вторую позицию. Замкнул тройку Башкортостан, где литр обходится в 67,98 рубля. По стоимости АИ-92 Омская область также вторая – 62,88 рубля, пропустив вперед Курганскую область (62,57 рубля) и опередив Челябинскую (65,22 рубля).

При этом в Омской области выгоднее всего покупать АИ-95 (68,33 рубля против 69,24 в Ярославской области), а вот по цене на АИ-98 (97,29 рубля) регион только пятый в стране: впереди Хабаровский край, Еврейская автономная область, Брянская и Белгородская области.

По совокупности баллов Омская область уступила лишь Башкирии – 310 против 313. Регионами с самым дорогим топливом стали Крым, Севастополь, Тыва, Магаданская область, Дагестан, Якутия и Чечня.