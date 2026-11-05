Омскую область собираются застроить заправками

Фото создано при помощи ИИ В Омской области планируют расширить сеть газомоторных заправок: число объектов, работающих на метане, хотят увеличить с 23 до 37. Согласно документу, реализовать проект намерены к 2030 году. Основная часть новых точек – десять – расположится в Омске, еще четыре появятся в районах области. Исполнителями работ выступят «Управление АЗС» и «Газпром газомоторное топливо».

В 2027 году ООО «Управление АЗС» откроет станцию в Исилькуле. К 2030-му эта компания собирается ввести еще восемь объектов: пять в областном центре, а также в Усть-Заостровке, Марьяновке и Большеречье. «Газпром газомоторное топливо» обеспечит пять метановых заправок в Омске.

Так, региональные власти рассчитывают заметно нарастить инфраструктуру для транспорта на газомоторном топливе. Расширение сети заправок должно охватить как город, так и отдаленные населенные пункты, где сейчас таких объектов недостаточно.