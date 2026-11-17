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Омское региональное отделение партии ЛДПР определилось со своим кандидатом на пост главы города. Политическое объединение выдвинуло на должность мэра Омска Сергея Ширяева.

Кандидат педагогических наук Сергей Ширяев является выпускником Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, где он получил образование по направлениям «Социальная психология» и «Социально-культурная деятельность».

В послужном списке претендента на пост градоначальника значится работа в медиа, образовании и государственных структурах. В частности, ранее он руководил аналитическим отделом в администрации Омска, а также трудился консультантом в аналитическом управлении губернатора региона.

Сейчас Сергей Ширяев занимает пост проректора по корпоративному развитию в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий.

Примечательно, что еще утром сегодняшнего дня на пост градоначальника претендовал лишь один человек – первый заместитель действующего мэра Евгений Фомин. Его кандидатуру на рассмотрение губернатору Виталию Хоценко совместно внесли региональный политсовет «Единой России» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Напомним, по обновленным правилам мэра Омска избирают депутаты горсовета из списка претендентов, одобренных главой региона. Правом выдвигать своих кандидатов обладают парламентские партии, Общественная палата, Совет муниципальных образований и ВАРМСУ. Пока кресло руководителя города продолжает занимать Сергей Шелест.