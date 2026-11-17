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Губернатор Омской области Виталий Хоценко официально закрепил кадровое назначение в региональном правительстве. Соответствующее распоряжение о вступлении Владимира Куприянова в должность министра внутренней политики глава региона появилось сегодня, 17 ноября.

Напомним, что о переходе Владимира Куприянова в областное правительство стало известно еще 12 ноября. До этого момента он занимал кресло заместителя мэра Омска, где с 2022 года курировал транспортную сферу, общественную безопасность и управление делами городской администрации.

Еще раньше, в период с 2018 по 2022 год, управленец возглавлял администрацию Октябрьского округа.

Прошлый руководитель министерства внутренней политики региона Анастасия Терпугова покинула свой пост в связи с переездом в другой регион.