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·Общество·Алексей Новиков

Омскую «Птичью гавань» доверили управленцу из инвестиционной сферы

Кадровая перестановка может предвещать новый подход к развитию одной из главных природных территорий.
Птичья гавань

В руководстве омского природного парка «Птичья гавань» произошли кадровые изменения. Новым директором учреждения стал Михаил Куприянов – уроженец Алтайского края.

Новый руководитель «Птичьей гавани» ранее занимал должность заместителя директора по развитию в Агентстве развития и инвестиций Омской области (АРИ). Освободившееся после его ухода место досталось Игорю Майеру.

Новый руководитель с бизнес-бэкграундом, вероятно, будет заниматься повышением экономической эффективности учреждения. В частности, речь может идти о привлечении инвестиций и более активном использовании рекреационных возможностей «Птичьей гавани».

Отметим, что кадровых перестановок на посту директора «Птичьей гавани» не было более девяти лет. С 2017 года учреждение находилось под руководством Сергея Шабаршина.

Напомним, ранее сообщалось, что уроженец Новосибирска возглавил крупнейшее элеваторное предприятие Омской области.

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·Общество·Алексей Новиков

Омскую «Птичью гавань» доверили управленцу из инвестиционной сферы

Кадровая перестановка может предвещать новый подход к развитию одной из главных природных территорий.
Птичья гавань

В руководстве омского природного парка «Птичья гавань» произошли кадровые изменения. Новым директором учреждения стал Михаил Куприянов – уроженец Алтайского края.

Новый руководитель «Птичьей гавани» ранее занимал должность заместителя директора по развитию в Агентстве развития и инвестиций Омской области (АРИ). Освободившееся после его ухода место досталось Игорю Майеру.

Новый руководитель с бизнес-бэкграундом, вероятно, будет заниматься повышением экономической эффективности учреждения. В частности, речь может идти о привлечении инвестиций и более активном использовании рекреационных возможностей «Птичьей гавани».

Отметим, что кадровых перестановок на посту директора «Птичьей гавани» не было более девяти лет. С 2017 года учреждение находилось под руководством Сергея Шабаршина.

Напомним, ранее сообщалось, что уроженец Новосибирска возглавил крупнейшее элеваторное предприятие Омской области.

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Рубрика - Общество