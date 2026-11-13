В Омской области каменщикам готовы платить по 150 тысяч рублей

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Каменщики оказались самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в Омской области по итогам десяти месяцев 2026 года. В среднем работодатели готовы платить представителям этой профессии 150 тыс. рублей в месяц. За год предлагаемый доход вырос на 50 %. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы».

Второе место в рейтинге заняли автожестянщики. Им работодатели в среднем предлагают 125 тыс. рублей ежемесячно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения увеличились на 25 %. Такие специалисты занимаются восстановлением кузовов автомобилей, устраняют вмятины и другие повреждения.

На третьей строчке оказались монтажники со средней предлагаемой зарплатой 116,6 тыс. рублей. За год этот показатель вырос на 29 %. В их обязанности входит сборка и установка различных конструкций и оборудования в соответствии с проектной документацией.

В пятерку наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли автомаляры, которым предлагают в среднем 112,5 тыс. рублей (+13 % за год), и мастера по ремонту холодильного оборудования с зарплатой 110 тыс. рублей (+29 %).

В «Авито Работе» отметили, что привлекательность рабочих профессий для соискателей растет вместе со спросом на квалифицированные кадры. Так, за январь – октябрь 2026 года количество вакансий для монолитчиков увеличилось на 59 %, мотористов – на 48 %, а гипсокартонщиков – на 38 %.

В компании уточнили, что указанные суммы отражают средний уровень зарплат, которые работодатели готовы предложить кандидатам, а не фактические доходы работников. При расчетах учитывали минимальные и максимальные значения в вакансиях, в том числе предложения с вахтовым методом работы. Бонусы и премии в статистику не включали.

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