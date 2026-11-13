Крупнейший элеватор Омской области возглавил бизнесмен из Новосибирска

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Две омские компании группы «Продо» возглавил новый руководитель. С ноября директором АО «Продо зерно комбикорма» и АО «Продо зерно элеватор» стал новосибирский бизнесмен Евгений Енин. Ранее он руководил агрокомпаниями «Ничкинское» и «Русал Агросибирь», которая входит в ПАО «Эн+ груп».

Под управлением нового директора окажется в том числе крупнейший элеватор Омской области. Предприятие расположено в Кировском округе, его мощность составляет 164 тыс. тонн. Одной из целей его приобретения стало развитие экспорта зерна в Китай.

Согласно открытым данным, в прошлом году две омские компании получили в общей сложности 4,6 млрд рублей выручки. Их штат насчитывает 379 сотрудников. Оба предприятия входят в группу «Продо».