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В Омске завершился прием предложений от партий и общественных объединений по кандидатурам на пост мэра. На смену действующему градоначальнику Сергею Шелесту, чьи полномочия истекают в январе 2027 года, заявились трое претендентов. По новой схеме выборов мэра из этого списка губернатор Виталий Хоценко отберет не менее двух финалистов и внесет их на голосование депутатов Омского городского Совета.

«Омск-информ» собрал досье на каждого из трех претендентов на пост мэра.

Опытный управленец

43-летний Евгений Фомин много лет работает в структуре городской администрации, с 2018 года занимает пост первого заместителя мэра, руководителя департамента городского хозяйства. Считается главным кандидатом на пост градоначальника – его кандидатуру выдвинули сразу две структуры: региональный политсовет «Единой России» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Накануне чиновник впервые прокомментировал свое участие в гонке, поблагодарив за доверие губернатора и коллег.

– Благодарю главу региона Виталия Павловича Хоценко, однопартийцев, членов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления за оказанное доверие. В случае утверждения моей кандидатуры продолжу работать на благо жителей родного города с полной отдачей. Говорить о каких-либо кадровых перестановках и иных действиях считаю преждевременным, – отметил кандидат в мэры.

Действующий глава Омска Сергей Шелест также поддержал выдвижение Фомина на должность нового градоначальника.

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У Евгения Фомина два высших образования, а его карьера строилась по муниципальной вертикали. Он начинал в администрации Кировского округа, где за шесть лет прошел путь от специалиста первой категории до руководителя отдела ЖКХ и благоустройства. Затем перешел в департамент городского хозяйства мэрии, где отработал заместителем, а после – первым замом директора.

В ноябре 2017 года Фомин стал исполняющим обязанности главы ведомства, а в январе 2018-го получил статус первого вице-мэра и директора департамента городского хозяйства.

Управлять всем городом ему уже приходилось: осенью 2021 года он несколько месяцев исполнял обязанности мэра в период между уходом Оксаны Фадиной в Госдуму и приходом Сергея Шелеста. Сейчас первый вице-мэр отвечает за ключевой хозяйственный блок – ЖКХ, благоустройство, озеленение, а также курирует департамент архитектуры и градостроительства.

При его участии в городе благоустраивали бульвар Победы, набережную Оми, улицу Бударина и территорию у «G-Drive Арены». Малоизвестный факт: Фомин – заместитель заведующего базовой кафедрой «Муниципальное управление» в ОмГТУ.

Кандидат от оппозиции

Кандидатуру Сергея Ширяева в финальный день приема документов предложило региональное отделение ЛДПР, которое он возглавляет с декабря 2025 года. Совмещает политическую и научную деятельность с опытом работы в органах власти.

Фото: Данила Золотов

Ширяев окончил ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по специальностям «Социальная психология» и «Социально-культурная деятельность», имеет степень кандидата педагогических наук. Работал в медиа и образовательной сфере, а сейчас занимает должность проректора по корпоративному развитию в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий.

При этом с устройством муниципальной и региональной власти кандидат знаком не понаслышке: ранее он руководил аналитическим отделом в администрации Омска и работал консультантом в аналитическом управлении губернатора Омской области.

Кадровый военный

О выдвижении третьего, самого старшего и титулованного по госнаградам участника тройки – 70-летнего Виктора Басаева – официальных заявлений пока не поступало. О том, что его кандидатуру также предложили губернатору на рассмотрение, со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Город55».

Уроженец Ярославской области прошел путь кадрового офицера и военного педагога, окончив Свердловское суворовское училище, Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе и Военно-политическую академию им. Ленина, а позже – аспирантуру ОмГПУ.

Фото: kvnews.ru / Алексей Озеров

Басаев является кандидатом исторических наук, профессором Академии военных наук, автором монографий по военному образованию и соавтором четырехтомника «Золотые звезды омичей». Большинству омичей он известен как начальник Омского кадетского корпуса, который он возглавлял с 2001 по 2012 годы.

Сегодня Виктор Басаев руководит омским отделением «Российского союза ветеранов», входит в Совет по делам ветеранов при губернаторе, работает в трех комиссиях региональной Общественной палаты и уже второй срок подряд возглавляет Общественный совет при мэрии Омска. Награжден орденами Почета и «За военные заслуги».

«Нужен хозяйственник»

Сами горожане в комментариях к публикациям «Омск-информа» о предстоящих выборах мэра чаще всего сходятся во мнении, что городу сейчас нужен не столько публичный политик, сколько человек дела, глубоко погруженный в местную повестку.

– Хозяйственник нужен. Обязательно омич, рожденный в городе, знающий и любящий его, – считает один из читателей.

– Мэр города должен быть хозяйственником, и никак иначе, – вторит ему другой комментатор.

Фото создано при помощи ИИ

– Сейчас системе нужен не яркий публичный политик, а крепкий хозяйственник и грамотный технократ, – отмечает еще один пользователь.

Впрочем, звучат и запросы на более широкое стратегическое видение развития города.

– Омску нужен защитник – его территории, людей, истории, ценностей, достижений и традиций. Конечно, он должен быть отличным организатором и стратегом, понимающим, как вести наш регион в будущее, – поделился мнением читатель.

Теперь судьба кандидатов зависит от решения губернатора Виталия Хоценко. После того как глава региона определит итоговый список претендентов, за него проголосуют депутаты Горсовета.