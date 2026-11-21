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Появилась конкретика по выборам нового мэра Омска. На эту должность претендуют трое. «Кандидатом №1» является первый заместитель нынешнего мэра Сергея Шелеста, 43-летний Евгений Фомин. Как сообщил источник «Омск-информа», его утвердят на пленарном заседании горсовета 16 декабря.

Кандидатуру Фомина губернатору Виталию Хоценко рекомендовали президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Претендента поддержали в Омском горсовете.

По данным источника редакции, после того как Евгения Фомина выберут депутаты Омского горсовета, будет запущена стандартная процедура: назначение, инаугурация, работа в новом качестве.

– Фомина утвердят депутаты Горсовета 16 декабря. В 20-х числах декабря его назначат мэром Омска. А в середине января, числа 13–14-го, состоится инаугурация. После этого начнутся официальные полномочия мэра Омска, – дал примерный расклад собеседник «Омск-информа».

На кресло мэра, помимо Фомина, претендуют еще двое. Это координатор омского отделения ЛДПР Сергей Ширяев и кадровый военный, бывший начальник Омского кадетского корпуса Виктор Басаев.