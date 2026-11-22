Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Бывший вице-губернатор Омской области по безопасности Алексей Ромахин продолжит работу в должности заместителя начальника по безопасности в компании «Яндекс». Политические карьерные амбиции пришлось поставить на паузу. Об этом «Омск-информу» рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

По данным анонимного собеседника редакции, Алексей Ромахин пытался трудоустроиться к зампреду, министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Но пока марш-бросок не вышел.

– Алексей Ромахин рассчитывал на пост заместителя министра промышленности РФ. Но пока, в силу определенных обстоятельств, не получается, – отметил источник редакции.

Сейчас бывший омский чиновник работает заместителем начальника по безопасности в компании «Яндекс». С точки зрения корпоративной карьеры вполне перспективная должность. Но Ромахин, по некоторым данным, мечтает о посте в правительстве России.

Отметим, что вице-губернатор Омской области трудился в данном статусе до 2 октября. Официальная причина расставания с командой губернатора Виталия Хоценко – личные обстоятельства. Другие источники редакции утверждали, что он «наработался на госслужбе». По факту же на уход специалиста повлияли карьерные устремления.

Ромахин уже трудился в корпорации «Яндекс» начальником управления по работе с госорганами с 2019 до 2023 года. В этом качестве он участвовал во встречах с региональными властями.