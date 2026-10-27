В омском правительстве увольняется высокопоставленная чиновница

Александр Труш

В правительстве Омской области зреет крупная кадровая перестановка. По данным инсайдеров «Омск-информа», в ближайшее время министерство внутренней политики покидает Анастасия Терпугова. Информация об этом курсировала в кулуарах еще месяц назад, но источники подтвердили ее только сейчас.

Как утверждает собеседник редакции, Терпугова станет вице-губернатором по внутренней политике в одном из европейских регионов страны.

– Анастасия Терпугова готовится пойти на повышение. Она станет заместителем губернатора по внутренней политике то ли в Калужской, то ли в Воронежской области, – отметил источник «Омск-информа».

Сама чиновница недоступна для оперативных комментариев. Официального подтверждения этим данным пока не поступало.

Что касается сменщика, то им, по нашей информации, может стать вице-мэр Омска Владимир Куприянов, сын бывшего вице-губернатора Владимира Куприянова, отбывающего наказание в колонии за взятку в крупном размере.