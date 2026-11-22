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В Единый государственный реестр юридических лиц 20 ноября внесена запись о смене руководителя регионального министерства внутренней политики: пост занял Владимир Куприянов. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Губернатор Виталий Хоценко утвердил чиновника в должности 17 ноября.

Куприянов сменил Анастасию Терпугову, которая, по данным «Омск-информа», в ближайшее время может получить пост вице-губернатора в Костромской области. Она работала в омском министерстве до 13 ноября.

Биография нового министра тесно связана с городской администрацией. С февраля 2022 года он курировал департамент транспорта, департамент общественной безопасности и управление делами мэрии, а четыре года до этого возглавлял администрацию Октябрьского округа. Куприянов – сын бывшего руководителя регионального Минтруда.

Анастасия Терпугова, уроженка Омска, начинала карьеру в администрации Октябрьского округа, затем семь лет была заместителем главы Центрального округа. В 2019–2022 годах она занимала должность заместителя мэра по социальным вопросам, после чего перешла в областное правительство на пост первого замминистра региональной политики и массовых коммуникаций. В июне 2023 года она возглавила ведомство, которое позже было переименовано в Министерство внутренней политики.