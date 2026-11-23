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В Центральном округе Омска полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в жестоком избиении 24-летнего студента возле бара на улице Ленина. О происшествии силовикам сообщили медики, которые госпитализировали жителя Кировского округа с переломом челюсти, ушибами и ссадинами головы.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего вышли на след нападавших. Ими оказались двое ранее не судимых омичей в возрасте 20 и 21 года. Выяснилось, что старший из задержанных учится в одном вузе с пострадавшим.

По предварительным данным, конфликт разгорелся возле заведения, когда подозреваемые заметили знакомую девушку в компании приятеля. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой молодому человеку нанесли тяжелые травмы.

Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают все детали инцидента.