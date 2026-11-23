Фото: max.ru/prok_omsk

Смертельная авария произошла накануне вечером в Омском районе. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 19:50.

По предварительным данным, 15-летний житель деревни Николенко ехал за рулем автомобиля «Нива Тревел», который принадлежит его отцу. Двигаясь по грунтовой полевой дороге между деревней Николенко и поселком Нива, подросток не справился с управлением, после чего машина опрокинулась.

Юный водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 13-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести медики доставили в больницу.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции, проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки поставила на контроль прокуратура Омского района.

Надзорное ведомство также оценит, как соблюдается законодательство о профилактике правонарушений среди подростков и насколько эффективно ведется работа со случаями вождения без прав.