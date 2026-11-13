Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске 16-летнюю первокурсницу задержали с крупной партией наркотиков

Следователи выясняют все детали преступной схемы.
наркотики

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней студентки местного колледжа. Девушку подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, несовершеннолетняя вступила в сговор с неизвестным куратором в интернете. Получив партию запрещенных веществ, она незаконно хранила их у себя для дальнейшего распространения.

Девушку задержали сотрудники полиции. Во время личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у нее наркотики в крупном размере. Сейчас следователи СК и полицейские устанавливают все обстоятельства дела и ищут соучастников преступления.

Читайте также

·Происшествия·Мария Филимонова

В Омске 16-летнюю первокурсницу задержали с крупной партией наркотиков

Следователи выясняют все детали преступной схемы.
наркотики

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней студентки местного колледжа. Девушку подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, несовершеннолетняя вступила в сговор с неизвестным куратором в интернете. Получив партию запрещенных веществ, она незаконно хранила их у себя для дальнейшего распространения.

Девушку задержали сотрудники полиции. Во время личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у нее наркотики в крупном размере. Сейчас следователи СК и полицейские устанавливают все обстоятельства дела и ищут соучастников преступления.

Больше по тегу - #наркотики
Рубрика - Происшествия