Тайный склад обернулся для омича миллионным штрафом

Фото: max.ru/prok_omsk

Кормиловский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированного алкоголя и табака. Мужчина два с половиной года хранил крупную партию нелегального товара на продажу, но вместо прибыли получил крупный штраф.

Как выяснилось во время разбирательства, с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года житель Омской области скупал и прятал контрафакт в складском помещении, полуприцепе автомобиля и собственном магазине. Полицейские пресекли подпольный бизнес и изъяли 1809 пачек сигарет и 2857 бутылок спиртного без акцизных марок. Общая стоимость изъятого товара превысила 1,3 миллиона рублей.

Суд назначил сельчанину наказание в виде штрафа в 2,2 миллиона рублей, а весь нелегальный алкоголь и табак постановил уничтожить. Приговор пока не вступил в законную силу.