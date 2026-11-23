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В Омске 16-летняя школьница хотела бесплатно сняться в фотостудии, а в итоге с карты ее матери пропали 27 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В мессенджере девочке написала неизвестная и предложила бесплатную фотосессию. Школьница посмотрела портфолио, обсудила образ и согласилась. Сама съемка ничего не стоила, но нужно было оплатить аренду студии на улице 70 лет Октября. По QR-коду дочь перевела 3 663 рубля с карты матери.

На следующий день ей сообщили, что съемка отменяется: фотограф заболел. Для возврата денег прислали ссылку. Девушка ввела реквизиты материнской карты и код из СМС, после чего со счета списали оставшиеся средства. Всего пропали 27 300 рублей.

Мать школьницы обратилась в отдел полиции № 7. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Полицейские устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства произошедшего.