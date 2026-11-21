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В Омске 55-летний мужчина лишился большого количества драгоценностей после встречи с девушкой с сайта знакомств. Во время свидания в квартире мужчины в Советском округе гостья воспользовалась тем, что хозяин готовил кофе, и похитила украшения, лежавшие в вазе на столе.

С заявлением о пропаже ювелирных изделий мужчина обратился в полицию. Золотые и серебряные кольца, серьги и цепочку с подвеской владелец украшений оценил в 200 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали 18-летнюю жительницу Центрального округа. По словам девушки, она попросила знакомого сдать украшения в ломбард и выручила за них 51 тыс. рублей рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.