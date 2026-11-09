Омичка обокрала гостя, пока тот спал, и спрятала добычу в курятнике

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Правоохранители Азовского района получили заявление от 19-летнего местного жителя, который сообщил о пропаже 300 тысяч рублей.

Как рассказал молодой человек, незадолго до происшествия он занял у тети деньги на покупку автомобиля и хранил их в кармане олимпийки. В тот же день юноша отправился в гости к 44-летней знакомой. Во время застолья он решил прилечь в отдельной комнате и вскоре уснул, оставив верхнюю одежду возле кровати.

Этим воспользовалась хозяйка дома. Заметив олимпийку, женщина надела ее и обнаружила в кармане крупную сумму. Вместо того чтобы вернуть находку владельцу, она решила присвоить деньги. Наличные спрятала в курятнике, а саму олимпийку бросила в огонь, чтобы избавиться от вещи.

Проснувшись, юноша обнаружил, что пропали и деньги, и одежда. Однако обращаться в полицию он не спешил. За это время женщина успела потратить часть похищенного: 50 тысяч рублей передала сестре в счет долга, еще 10 тысяч израсходовала на покупки. Оставшуюся сумму она впоследствии вернула потерпевшему.

Несмотря на возврат большей части денег, произошедшее стало поводом для возбуждения уголовного дела. Женщине вменяют кражу по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В региональном УМВД напоминают, что даже в гостях не стоит оставлять без присмотра личные вещи и крупные суммы наличных. Если вы все же стали жертвой кражи, важно незамедлительно обратиться в полицию: своевременное заявление повышает шансы на раскрытие преступления и возврат имущества.