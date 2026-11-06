«Не удержался»: житель Омской области обокрал автомойку, пока его приятель мыл машину

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Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из круглосуточной автомойки самообслуживания в Большереченском районе. О пропаже мойки высокого давления, кабеля и зарядного устройства в полицию сообщил сотрудник заведения после ночной смены.

Оперативники уголовного розыска установили, что ночью на мойку приезжали двое мужчин на сером автомобиле Toyota. Ориентировку передали экипажам ДПС, и вскоре иномарку перехватили на трассе Тюмень – Омск.

В салоне машины автоинспекторы нашли похищенный помповый пистолет. Нарушителем оказался водитель без прав, автостраховки и регистрации на авто, эксплуатировавший машину с неисправностями. На него составили административные протоколы и передали следователям.

Второго подозреваемого при содействии оперуполномоченных ОП № 5 задержали по месту жительства в Ленинском округе Омска. У него изъяли все оставшееся похищенное имущество.

Задержанным оказался 55-летний ранее судимый за кражи, разбой и оборот наркотиков омич. Он признался, что катался с другом и, пока тот был занят мойкой машины, «не удержался от хищения имущества». Возбуждено уголовное дело по статье о краже.