В Омске «дикий» пациент скорой набросился на медика, которая приехала его спасать

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

В Омской области полицейские проводят проверку после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 4 ноября на улице Багратиона. Медиков вызвали к жилому дому, возле подъезда которого лежал мужчина в полубессознательном состоянии. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда пациента погрузили в машину скорой помощи и медики приступили к оказанию необходимой помощи, ситуация неожиданно обострилась. Мужчина начал сопротивляться и ударил 23-летнего фельдшера кулаком в живот.

После этого на место по сигналу КТС прибыли сотрудники Росгвардии. Они сопроводили мужчину в больницу, где его госпитализировали в токсикологическое отделение с диагнозом «острое отравление этанолом». Пострадавшему фельдшеру также потребовалась медицинская помощь.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 45-летний житель Омска. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что татуировка со свастикой обернулась для омича бесплатной работой на государство.