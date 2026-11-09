Омич за день трижды проник в чужой дом

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Центральный районный суд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего рецидивиста из Центрального округа, обвиняемого в серии краж с проникновением в жилище.

По данным следователей отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску, за один день фигурант трижды наведался на чужой участок на улице Арктической. В первый заход мужчина перелез через забор и унес лом. Вернувшись во второй раз, он разбил окно и забрал паяльник, а во время третьего визита похитил дрель и перфоратор. Все инструменты злоумышленник оперативно продал, а вырученные деньги спустил на алкоголь.

Пропажу вещей и разбитое окно в тот же день заметил 56-летний хозяин дома. Сумма ущерба составила 9500 рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого, ранее уже судимого за аналогичные преступления. Задержанный полностью признал вину и заявил, что посчитал дом заброшенным, так как раньше не видел на участке людей.

Сейчас расследование по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.