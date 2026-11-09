Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

Омичке втрое увеличили компенсацию за падение на обледеневшем тротуаре

Первоначально суд оценил моральный вред в 50 тыс. рублей.
богиня правосудия Фемида

В Омской области суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда 67-летней женщине, которая получила травму при падении на обледеневшем тротуаре. В разбирательстве участвовала региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2021 года возле дома № 12 на улице Конева. Из-за сильного гололеда и неубранного снега 67-летняя омичка поскользнулась и упала, сломав левое предплечье. В результате женщина получила вред здоровью средней тяжести.

Позже пострадавшая обратилась в суд с иском к бюджетному учреждению Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Именно в безвозмездном пользовании этой организации находился земельный участок, где произошел несчастный случай. Женщина потребовала взыскать с учреждения компенсацию морального вреда, однако ответчик не согласился с ее требованиями.

Суд частично удовлетворил иск и обязал учреждение выплатить омичке 50 тыс. рублей. Однако прокурор посчитал эту сумму недостаточной и внес апелляционное представление. Сама пострадавшая также обжаловала решение, добиваясь увеличения компенсации.

Омский областной суд согласился с доводами прокуратуры и пересмотрел размер выплаты. В результате компенсацию морального вреда увеличили втрое – с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший омский инженер попал под суд за разглашение секретов железнодорожников.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Омичке втрое увеличили компенсацию за падение на обледеневшем тротуаре

Первоначально суд оценил моральный вред в 50 тыс. рублей.
богиня правосудия Фемида

В Омской области суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда 67-летней женщине, которая получила травму при падении на обледеневшем тротуаре. В разбирательстве участвовала региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2021 года возле дома № 12 на улице Конева. Из-за сильного гололеда и неубранного снега 67-летняя омичка поскользнулась и упала, сломав левое предплечье. В результате женщина получила вред здоровью средней тяжести.

Позже пострадавшая обратилась в суд с иском к бюджетному учреждению Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Именно в безвозмездном пользовании этой организации находился земельный участок, где произошел несчастный случай. Женщина потребовала взыскать с учреждения компенсацию морального вреда, однако ответчик не согласился с ее требованиями.

Суд частично удовлетворил иск и обязал учреждение выплатить омичке 50 тыс. рублей. Однако прокурор посчитал эту сумму недостаточной и внес апелляционное представление. Сама пострадавшая также обжаловала решение, добиваясь увеличения компенсации.

Омский областной суд согласился с доводами прокуратуры и пересмотрел размер выплаты. В результате компенсацию морального вреда увеличили втрое – с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший омский инженер попал под суд за разглашение секретов железнодорожников.

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Рубрика - Происшествия