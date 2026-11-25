ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Второе общежитие ОмГУ имени Достоевского постепенно приобретает обновленный вид. Как сообщили в пресс-службе вуза, в рамках капитального ремонта строители уже подготовили каркас фасада и утеплили стены.

– Ремонт общежития № 2 продолжается. Сейчас строители на этапе монтажа фасада: каркас собран, стены утеплены, идет установка металлокассет. Параллельно работы продолжаются внутри здания: на этажах продолжается кладка, штукатурные работы, монтаж электрики и отопления. На объекте ежедневно трудятся около 120 человек. Мы держим ход работ на контроле и не сбавляем обороты, чтобы студенты заехали в обновленное общежитие в установленные сроки, – сообщил ректор Иван Кротт.

Внутри здания тем временем идут кладка и штукатурные работы, монтируют электрику и отопление. На объекте ежедневно заняты около 120 человек. Работы ведутся по федеральной программе «800 общежитий» и нацпроекту «Молодежь и дети».

Отметим, что проект предусматривает обновление инженерных систем, санузлов, душевых и технических помещений, а также ремонт кровли. Кроме того, в здании появятся доступная среда для маломобильных студентов, семейные комнаты и комната «Мать и дитя». Завершить капремонт планируют в апреле 2027 года.

Напомним, что в конце октября стало известно, как будет выглядеть новый фасад общежития ОмГУ.