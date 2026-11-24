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До конца декабря школы Омской области получат последнюю партию новых автобусов. Об этом губернатор Виталий Хоценко рассказал в прямом эфире программы «Хоценко о важном». По его словам, после этого потребность в школьном транспорте в регионе будет закрыта на несколько лет вперед.

Сегодня в Омской области каждый день на маршруты выходят более 600 школьных автобусов. Они возят детей не только на занятия, но и на экскурсии, соревнования и культурные мероприятия. До 2021 года регион получал по 30–40 новых машин в год, а дальше темпы выросли: в 2024-м приобрели 99 автобусов, в 2025-м – 204, в 2026-м поставили или еще поставят 210 машин.

Ранее 92 «ПАЗа» уже передали школам. Остальную технику, в основном «Газели», учебные заведения получат до конца декабря.

– И можно сказать, что у нас потребность в регионе по школьным автобусам на ближайшие 3–5 лет закрыта, – заявил губернатор.

Машины, которые высвободятся после обновления парка, не спишут: автобусы в хорошем техническом состоянии передадут учреждениям культуры и спорта в сельских районах. Там не хватает транспорта для перевозки детей, и в 2026 году власти рассчитывают эту проблему решить.

Напомним, что в марте губернатор на встрече с министром просвещения РФ обсуждал обновление школьного автопарка: в регионе ежедневно к учебным заведениям доставляют около 17 тысяч учеников. Тогда глава региона отмечал, что область рассчитывает на поддержку Минпросвещения в получении школьного транспорта.