Омские школы и детсады готовятся к масштабной модернизации за два года

В этом году обновят 41 школу, детсад и общежитие.

omskinform.ru

Вчера, 3 марта, в столице прошла рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Главной темой обсуждения стало комплексное обновление образовательной инфраструктуры региона.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, до 2028 года в Омской области планируется привести в порядок более 110 объектов образования.

– На встрече рассказал главе Минпросвещения России, что в этом году ремонтируем 41 объект. Это школы, детские сады и общежития. На большинстве объектов строители уже развернули работы. Для нас это приоритетное направление, которое держу на личном контроле. Рассчитываем на участие в отборах новых объектов, которые Минпросвещения будет проводить в последующие годы. Будем принимать в них самое активное участие. Потребность в капитальном ремонте у нас сохраняется в большом объеме, – отметил Хоценко.

В ходе обсуждения также затронули вопрос обновления школьного автопарка. В регионе ежедневно к учебным заведениям доставляют около 17 тысяч учеников, поэтому своевременная замена автобусов напрямую влияет на безопасность и комфорт детей.

– В этом году регион также планирует получить школьный транспорт для дальнейшей передачи образовательным учреждениям. Рассчитываем на поддержку Минпросвещения России в этом вопросе, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Виталий Хоценко пригласил министра посетить Омскую область. В 2026 году Омск отмечен как культурная столица, и в регионе запланирован широкий цикл мероприятий, рассчитанных прежде всего на детей и молодежь.

Напомним, что ранее стало известно, что в рамках рабочей поездки губернатор встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.