Хоценко передал председателю Совфеда Матвиенко благодарности омских детей

На рабочей встрече в Москве обсуждалась модернизация оздоровительных объектов региона.

Фото: t.me/HocenkoVP

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ключевой темой диалога стала модернизация инфраструктуры для детского отдыха в регионе.

Глава области выразил благодарность председателю Совфеда за помощь в привлечении федеральных ресурсов. Как отметил Хоценко, благодаря программе модернизации за последние три года в омских детских лагерях произошли серьезные изменения.

Так, было возведено девять современных жилых корпусов, рассчитанных на 50 мест каждый. Кроме того, удалось капитально отремонтировать четыре столовые и четыре медпункта.

Виталий Хоценко также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом и заинтересован в продолжении программы. Губернатор выразил надежду на дальнейшую поддержку федерального центра, чтобы охватить обновлением еще больше оздоровительных учреждений области.