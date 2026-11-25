Фото: пресс-служба ОмГУ

Старший преподаватель кафедры иностранных языков для специальных целей ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Елена Михелис приняла участие в образовательной поездке в Китай. Программа позволила познакомиться с работой местных учебных заведений и обсудить перспективы международного академического сотрудничества.

В Пекине участники посетили Пекинский университет языка и культуры, где изучили подходы к обучению иностранных студентов, а также среднюю школу №101. Кроме того, в Центре международного языкового обмена и сотрудничества прошли обсуждения возможных направлений взаимодействия.

Поездка включала и культурную программу: знакомство с историческими памятниками и музеями китайской столицы, посещение Великой Китайской стены, Национального театра и Музея истории Коммунистической партии Китая. Участники также побывали в центре робототехники в Ичжуане и чайном доме «Лао Шэ».

По словам Елены Михелис, особенно полезным для нее стало знакомство с организацией учебного процесса в китайских образовательных учреждениях. Полученные знания и впечатления преподаватель планирует использовать в работе со студентами.

– Для меня как преподавателя особенно ценным был опыт посещения BLCU и школы №101 – это другой взгляд на методику и организацию учебного процесса, – отметила Елена Михелис.

ОмГУ продолжает развивать сотрудничество с китайскими вузами. Университет заключил партнерские соглашения с рядом образовательных учреждений КНР, а преподаватели и студенты участвуют в совместных программах и стажировках.