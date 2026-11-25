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В Омской области медведь насмерть растерзал 67-летнего охотника. Тело Владимира Фролова обнаружили 23 ноября возле деревни Малиновка в Тарском районе, а уже на следующий день, 24 ноября, мужчину похоронили.

Как сообщает «СуперОмск», это первый подобный случай в регионе за последнее время. В октябре министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун перечислял районы, где медведи выходят к людям.

– Основная часть медведей сосредоточена в Тарском, Усть-Ишимском, Тевризском, Седельниковском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Большереченском, Тюкалинском, Крутинском и Муромцевском районах. Именно здесь фиксируется большинство выходов зверя к населенным пунктам, – отмечал Ковтун.

Отметим, что по данным регионального Минприроды, на 1 апреля в области обитал 2 151 медведь. Больше всего – в Тарском районе, 565 особей. В Тевризском насчитывается 290 зверей, в Знаменском – 280.

Напомним, ранее сообщалось, что голодный медведь разгромил дачу и забрался в баню.