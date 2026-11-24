Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

Заместитель директора по воспитательной работе Таврической школы Светлана Прудникова вошла в число 180 участников федеральной программы «Осенний ПедСовет – 2026». Заявок на участие было больше 2800 со всей России, но организаторы отобрали лишь 180 педагогов, сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

Программа проходила с 8 по 11 ноября в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Четыре дня педагоги обсуждали, как строить школьные занятия, развивать ученические инициативы и создавать детские сообщества по интересам. Были лекции, мастер-классы, профессиональные дискуссии и командная работа над педагогическими проектами.

Одной из самых заметных встреч стала лекция педагога Шалвы Амонашвили «Урок как место для чуда» – он рассказал о принципах гуманной педагогики. Педагог Артур Заруба провел лекцию «Музыкальный урок» о том, как использовать музыку в образовательном процессе. На практических занятиях участники изучали приемы саморегуляции, способы развития школьных сообществ и методы вовлечения детей в учебу.

– В Таврической школе хочется развивать именно такой подход: чтобы за каждым праздником, акцией или проектом стояла детская идея, чтобы у ребят было пространство для творчества, выбора и продолжения инициативы даже после того, как событие завершилось, – поделилась Светлана.

Полученный опыт Светлана Прудникова планирует применить в воспитательной работе Таврической школы. Ей понравилась идея мероприятий, в подготовке которых школьники сами предлагают решения и отвечают за их реализацию.