Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Омский государственный аграрный университет занял второе место среди вузов Омска в международном рейтинге Round University Rankings – 2026. Кроме того, университет сохранил четвертую позицию среди российских аграрных вузов, хотя число участников этой категории за год увеличилось более чем вдвое.

В 2026 году в общий рейтинг RUR вошли 2699 университетов из разных стран, в том числе 228 российских. Годом ранее список включал 2356 вузов мира и 121 российский университет. Таким образом, конкуренция заметно усилилась.

На фоне расширения рейтинга Омский ГАУ улучшил положение среди университетов города: поднялся с третьего места на второе. Среди аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу России, университет занял четвертую строчку из девяти. В 2025 году он также был четвертым, но тогда в этой категории участвовали только четыре вуза.

Помимо общего рейтинга, Омский ГАУ представил результаты по 19 предметным областям. По всем направлениям университет вошел в первую сотню российских вузов, а по большинству – в первую тысячу университетов мира. Наиболее заметный прогресс отмечен в технических науках: позиции в мировом рейтинге улучшились на 48 пунктов, в российском – на 19. Итоговый балл по этому направлению вырос с 30,202 до 35,851.

RUR оценивает университеты по нескольким группам показателей. Учитываются научные публикации и их цитируемость, статистические данные о преподавателях, исследователях и студентах, образовательные и финансовые результаты, а также репутация вузов в сфере преподавания и исследований.

В общем рейтинге отдельно анализируют четыре направления деятельности: качество преподавания, исследовательскую работу, международную активность и финансовую стабильность. По сравнению с 2025 годом Омский ГАУ увеличил баллы по трем из них. Самая заметная положительная динамика зафиксирована в финансовой стабильности: университет поднялся на 34 позиции в мировом рейтинге и на три – в российском.

Результаты RUR позволяют оценить положение университета на международном и национальном уровнях, а также определить направления для дальнейшего развития научной и образовательной деятельности.