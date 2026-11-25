Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске библиотека имени Н. Г. Чернышевского скоро откроется в новом качестве – в декабре она заработает как «модельная». Модернизацию провели по нацпроекту «Семья», сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

На обновление потратили свыше 28 млн рублей: 20 млн выделил городской бюджет, остальное – региональный. В фонд поступили 4 тыс. новых книг, в залах расставили 280 единиц новой мебели, установили 120 единиц мультимедийного оборудования и оргтехники.

Для посетителей полезная площадь выросла на 80 кв. м, а посадочных мест стало в четыре раза больше – теперь их 120. В открытом доступе – более 20 тыс. изданий для взрослых и детей, читатели смогут пользоваться электронными ресурсами НЭБ, НЭДБ и «ЛитРес: Библиотеки». Кроме того, в библиотеке внедрят RFID-технологию учета, выдачи и возврата книг.

В здании прошел капремонт: заменили инженерные коммуникации, отопление, электроснабжение, вентиляцию и кондиционирование, поставили новые окна и двери, обновили фасад и отремонтировали кровлю. Также обеспечили доступную среду для омичей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что реконструкцию библиотеки имени Н. Г. Чернышевского на улице Дмитриева начали в январе, а к сентябрю рабочие завершили демонтаж внутри здания и приступили к обновлению фасада. Тогда общий бюджет модернизации превышал 27 млн рублей.