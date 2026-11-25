Визуализация: Донстрой

В Омске представили проект комплекса «Принц» с подземным дата-центром G-System. Его разработала омская компания «Мега Пласт». Проект предусматривает строительство бизнес-центра высотой 160 метров и размещение дата-центра в подземном помещении из монолитного бетона. Он рассчитан на 4,2 тыс. высокоплотных стоек.

Тепло от серверного оборудования планируют использовать для отопления гостиницы, делового и образовательного центров, а также подогрева воды в аквапарке. По расчетам разработчиков, система рекуперации мощностью до 100 МВт позволит сократить эксплуатационные расходы на 70 %. Комплекс не предполагает сжигания углеводородного топлива, а его углеродный след заявлен как нулевой. Проект планируют окупить за 5,5 лет.

Объем инвестиций оценивается в 15,58 млрд рублей. Сейчас компания занимается юридическим оформлением объекта и поиском инвесторов. При этом инженерная документация, сметы и сведения о земельном участке не раскрываются.

ООО «Мега Пласт» зарегистрировано в Омске в 2013 году. Компания специализируется на оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Генеральным директором и единственным владельцем с момента основания является Евгений Неупокоев, сообщает Rusprofile.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске сносят бывший мясокомбинат ради жилого квартала.