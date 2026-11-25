Фото создано при помощи ИИ

Омские компании за десять месяцев 2026 года увеличили вложения в системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе МТС.

Основная часть инвестиций пришлась на крупные компании – 46 % от общего объема. Еще 26 % обеспечил государственный сектор, 22 % – крупные федеральные игроки. Доля малого бизнеса составила 7 %.

В первую очередь крупные предприятия используют камеры для наблюдения за территорией заводов, производственных площадок и логистических центров. Полученные записи могут храниться в облачных системах, где их также обрабатывают и анализируют. Там же создают резервные копии, чтобы защитить информацию от потери при технических сбоях или DDoS-атаках.

При этом видеонаблюдение на производстве выполняет не только охранную функцию. С помощью нейросетей предприятия могут автоматически учитывать выпущенную продукцию и выявлять брак. Для этого искусственный интеллект непрерывно анализирует изображение с камер.

В МТС также рассказали, как такие технологии работают на одном из крупных омских предприятий. Установленная там система следит за периметром территории и сообщает о нарушениях. Искусственный интеллект при этом отличает людей и автомобили от веток, теней и животных. Благодаря этому уведомления поступают о конкретных событиях, а не при каждом движении в кадре, что позволяет сократить число ложных срабатываний.

– В Омской области наметился устойчивый тренд на подключение комплексов видеонаблюдения в сегменте крупного бизнеса. Благодаря ИИ видеонаблюдение переросло просто фиксацию и превратилось в важный элемент бизнес-процессов – от управления цепочками поставок до наблюдения за удаленными объектами, – рассказал директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Впрочем, системы видеонаблюдения востребованы не только у крупных предприятий. Малый бизнес устанавливает камеры преимущественно в розничных магазинах и пунктах выдачи заказов. Они помогают следить за безопасностью, контролировать приемку товаров и проверять действия сотрудников и посетителей.