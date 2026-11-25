Фото: пресс-служба ОмГАУ

Сегодня, 25 ноября, на форуме «Беларусь – Омская область» подписали четыре документа о сотрудничестве между омскими и белорусскими организациями. Речь идет о двух соглашениях и двух меморандумах, которые предусматривают развитие партнерства в сфере медиа, сельского хозяйства, промышленности и торговли. Об итогах форума сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко в своих соцсетях.

В частности, АО «Омские Медиа» и Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь договорились о партнерстве. Омский аграрный научный центр и «Минскоблагросервис» заключили соглашение о поставках зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

Кроме того, Белорусская железная дорога и омский Научно-производственный центр промышленных технологий подписали меморандум о совместной работе. Еще одно соглашение о сотрудничестве заключили Торгово-промышленная палата Омской области и Ассоциация технопарков.

– Благодарю всех участников за активную позицию и готовность к развитию партнерства, – написал Шпиленко.

Напомним, что ранее в Минске на заседании Совместной комиссии стороны согласовали план совместной работы на 2027–2029 годы, уделив особое внимание промышленности и сельскому хозяйству.