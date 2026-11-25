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Прокуратура Советского округа города Омска при проведении проверки изучила информацию о денежных средствах, которые продолжали числиться на расчетном счете уже ликвидированного юридического лица.

Выяснилось, что ООО «Инторг» ликвидировали из-за фактического отсутствия по юридическому адресу, прекращения деятельности и непредоставления в налоговый орган бухгалтерской и иной отчетности. При этом на банковском счете компании оставалось более 600 тыс. рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав признать эти деньги фактически бесхозяйными и передать их в собственность Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Напомним, ранее сообщалось, что под Омском мужчина запомнил чужой мотоцикл и вернулся за ним спустя месяцы.