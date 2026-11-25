Фото: max.ru/shelest_sn

В Калачинском районе у 85-летней местной жительницы похитили мотоцикл «Минск». Женщина обнаружила пропажу транспорта из гаража и обратилась в полицию. Причиненный ущерб она оценила в 20 тысяч рублей..

Полицейские установили предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Оконешниковского района. По данным правоохранителей, вечером мужчина проник на территорию домовладения пенсионерки, вскрыл навесной замок гаража и забрал мотоцикл. В это время хозяйка находилась в доме.

Как рассказал задержанный, мотоцикл он приметил еще летом, когда приезжал в Калачинск к приятелю. Во время прогулки по улице мужчина заметил открытый гараж и стоявший внутри транспорт. Тогда у него возникла мысль о краже, которую он осуществил позднее.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что смена прически стоила омской учительнице полмиллиона рублей