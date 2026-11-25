Omskinform.ru

В Омске правоохранители проводят проверку после инцидента на Ленинградском мосту, где, по предварительным данным, упал молодой человек. Об исчезновении человека с моста стало известно вчера, 24 ноября. Как сообщили «Омск-информу» в полиции, правоохранители ознакомились с видео, на котором видно, что молодой человек в черном спрыгнул с моста самостоятельно. Сейчас его ищут.

– В отдел полиции №3 поступило сообщение, что на краю моста стоит парень, одетый в темную одежду. Позднее сотрудниками полиции было установлено видео, где он самостоятельно падает с моста. В настоящее время мужчина не найден. Проводится проверка, – рассказали в МВД России по Омской области.

Напомним, что, по словам авторов публикаций в соцсетях, молодой человек находился на Ленинградском мосту около 16:41, а когда прохожие поднялись туда спустя минуту-полторы, его там уже не было.

Напомним, что в октябре произошла похожая история. В начале месяца волонтеры объявили о поисках 22-летнего Ильяра Мамлюкаева. По данным поисковиков, парня в последний раз видели на мосту у Телецентра. Как стало известно позже, на переправе нашли его одежду. Молодого человека искали несколько дней: волонтеры прочесывали акваторию Иртыша. Через почти две недели после исчезновения его нашли мертвым.

Происшествия на воде и у мостов остаются серьезной проблемой для региона. По данным МЧС, в прошлом году на водоемах Омской области зафиксировали 47 происшествий, в которых утонули 39 человек, а за пять лет с 2021 по 2025 год погибли 153 человека. В пресс-службе МЧС РФ также отмечали, что в июне – июле 2026 года в стране произошло 1 440 случаев гибели людей на воде, при этом общее число утонувших по России снизилось по сравнению с прошлым годом.