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В отдел полиции № 6 УМВД России по Омску обратилась 54-летняя жительница Октябрьского округа, работающая школьным учителем. Женщина лишилась сбережений после того, как скачала приложение из интернет-рекламы.

В ленте популярного поисковика омичка увидела объявление о сервисе с ИИ-стилистом для подбора причесок и установила программу на смартфон. Сразу после загрузки устройство сообщило об обновлении ПО и перезагрузилось. На экране появилось уведомление банковского приложения о том, что списание 180 тысяч рублей не прошло. Поскольку банк отклонил операцию, женщина не стала проверять счет.

На следующий день выяснилось, что со счета списали 500 тысяч рублей в пользу неизвестных. Омичка позвонила на горячую линию банка, чтобы заблокировать карту, а затем пошла в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.