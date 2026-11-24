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Калачинская межрайонная прокуратура Омской области сообщила о вынесении приговора 18-летнему ранее не судимому местному жителю, признанному виновным по ч. 3 ст. 187 УК РФ. Как уточнили в надзорном ведомстве, речь идет о передаче клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа либо доступа к нему иному лицу из корыстной заинтересованности для неправомерных операций.

Согласно материалам дела, в марте 2026 года молодой человек за денежное вознаграждение передал незнакомцу свою банковскую карту вместе с доступом к управлению привязанным к ней счетом. Впоследствии эта карта использовалась при мошенничестве: на нее поступило свыше 480 тыс. рублей, похищенных у трех граждан РФ. Таким образом осужденный обеспечил вывод и обналичивание чужих средств, а сам получил за это немногим более 3 тыс. рублей. Вину в содеянном фигурант уголовного дела признал в полном объеме.

Суд приговорил молодого человека к 180 часам обязательных работ. Кроме того, с него взыскали сумму незаконно полученного дохода, а также 8 500 рублей – стоимость мобильного телефона, который использовался при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.