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Центральный районный суд Омска принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дениса Кришкевича, ранее возглавлявшего «Омскую областную газовую компанию». Информация об этом поступила из пресс-службы судов Омской области.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемому по ч. 4 и ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) добавили к аресту еще два месяца. По данным следствия, будучи учредителем и фактическим руководителем ООО «Омская областная газовая компания», мужчина уже имел подписку о невыезде и надлежащем поведении по другому уголовному делу. Тем не менее, по версии правоохранителей, он вступил в предварительный сговор и совершил новое преступление.

Речь идет о хищении сжиженного природного газа, принадлежавшего компании, которая находится в стадии банкротства. Ущерб, причиненный организации и ее кредиторам, следствие оценивает в сумму свыше 2 млн рублей. Пока постановление суда о продлении ареста не вступило в законную силу.