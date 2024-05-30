Компания отказывалась менять газовые баллоны жителям. Об этом узнало УФАС.
ООО «Омская областная газовая компания» получила штраф в размере 562 тыс. рублей за то, что в прошлом году перестала принимать у жителей региона газовые баллоны.
– В период с мая по сентябрь 2023 года организация прекратила реализацию населению баллонного газа для бытовых нужд. Она отказалась принять на обмен пустые газовые баллоны, срок эксплуатации которых истек. Несмотря на то что ранее в этих баллонах СУГ для бытовых нужд был продан потребителям этой же компанией, – рассказали в пресс-службе омского УФАС.
Ситуация коснулась жителям 15 районов – Азовского, Большереченского, Исилькульского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского, Таврического, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского.