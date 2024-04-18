Омск-Информ
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·Общество

Омичи не получили зарплату за февраль. Из-за этого у предприятия накопился долг в сумме 5 млн рублей. Вмешалась прокуратура.

В Омске прокуратура заинтересовалась работой ООО «Омская областная газовая компания». Оказалось, что компания не платила заработную плату своим сотрудникам.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 276 работников предприятия не получили зарплату за февраль. Из-за этого образовалась задолженность на сумму около 5 млн рублей.

Директору организации внесли представление, а также возбудили административное правонарушение по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого перед омичами погасили всю задолженность.

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·Общество

Омичи не получили зарплату за февраль. Из-за этого у предприятия накопился долг в сумме 5 млн рублей. Вмешалась прокуратура.

В Омске прокуратура заинтересовалась работой ООО «Омская областная газовая компания». Оказалось, что компания не платила заработную плату своим сотрудникам.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 276 работников предприятия не получили зарплату за февраль. Из-за этого образовалась задолженность на сумму около 5 млн рублей.

Директору организации внесли представление, а также возбудили административное правонарушение по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». После этого перед омичами погасили всю задолженность.

1487