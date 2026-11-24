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В Омске полицейские выясняют обстоятельства нападения с ножом на 42-летнего жителя Октябрьского округа, доставленного в больницу с проникающим ранением грудной клетки и повреждением легкого. Информацию о госпитализации пострадавшего правоохранители получили из медицинского учреждения, после чего сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску начали проверку, сообщили в ведомстве.

По версии оперативников, к произошедшему причастен 32-летний знакомый потерпевшего, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Согласно предварительным сведениям, мужчина нанес визит приятелю в общежитие, расположенное в Советском округе, и там они вместе употребляли спиртное. Между собравшимися разгорелась ссора, которая быстро перешла в потасовку. В ходе потасовки владелец комнаты взял со стола нож и вонзил его гостю в грудь.

Следователи квалифицировали случившееся по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас по этому делу проводятся необходимые следственные действия.