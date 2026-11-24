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В СУ СК России по Омской области сделали заявление о скандале с народным артистом России Александром Гончаруком. В ведомстве не стали раскрывать детали проверки, проводимой по факту публикаций в СМИ о домогательствах со стороны артиста в адрес студенток в бытность его преподавателем Омского музыкально-педагогического колледжа.

– Пока не комментируем, – заявили в пресс-службе ведомства, пообещав раскрыть все детали позже.

Напомним, что в середине ноября бывшие студентки заведения выступили с обвинениями в адрес Гончарука, заявив о предполагаемых домогательствах со стороны преподавателя. По словам девушек, на момент описываемых событий им было по 15 лет. Они также сообщили, что обратились в Следственный комитет.

После негативного резонанса в СМИ омские силовики начали проверку. Позже к ситуации подключился и председатель СК России Александр Бастрыкин, поручивший следить за ходом разбирательства.

На фоне разгоревшегося скандала свою позицию обозначило и руководство колледжа. Директор учебного заведения Галия Клевакина резко отреагировала на заявления бывших студенток, назвав их бредом. Сам Гончарук вскоре после появления обвинений решил покинуть должность и подал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в министерстве образования.

Последствия скандала затронули и другие места работы артиста. Так, в минувшую среду его страница исчезла с официального сайта Омского академического театра драмы. Кроме того, известный московский юрист предложил свою помощь девушкам, выступившим с обвинениями.